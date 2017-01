Recolha de sangue em Aljezur

Connect on Linked in

A Casa da Criança do Rogil, em parceria com a Associação de Dadores de Sangue do Barlavento do Algarve, vai realizar uma colheita de sangue, no próximo dia 21 de janeiro, entre as 9h00 e as 12h00, nas instalações da Unidade de Cuidados Continuados de Longa Duração e Manutenção de Aljezur.

Podem doar sangue todas as pessoas com bom estado de saúde, com hábitos de vida saudáveis, peso igual ou superior a 50 quilogramas e idade compreendida entre os 18 e os 65 anos. Para uma primeira dádiva o limite de idade é aos 60 anos.

NC|JA