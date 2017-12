Recolha de sangue e rastreios gratuitos nos bombeiros de Silves

Connect on Linked in

Terá lugar no próximo dia 20 de dezembro (quarta-feira), das 9h30 às 13h00, no edifício da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Silves (AHBVS), a ação de recolha de sangue “Juntos ajudamos mais (+)”. A iniciativa é dinamizada pela Câmara Municipal de Silves em parceria com a AHBVS, Associação dos Dadores de Sangue do Barlavento Algarvio (ADSBA), Centro Hospitalar do Algarve e Instituto Português do Sangue e da Transplantação.

Nesse dia serão, ainda, feitos rastreios gratuitos pelos bombeiros voluntários, nomeadamente medição do índice de glicémia, medição de tensão arterial e medição de colesterol.

A ação, que é promovida anualmente, tem como grande objetivo “sensibilizar a comunidade para a necessidade de reforço das reservas de sangue nos nossos hospitais” e “apelar ao espírito de solidariedade dos jovens no que toca à importância da dádiva de sangue”.

