Reabilitação da praia de Monte Gordo em contagem decrescente

A primeira obra no terreno será a construção de um passadiço com dois quilómetros de extensão. Segundo o município de Vila Real de Santo António, este é o começo de “uma grande operação, sem precedentes”, que irá mudar o rosto de Monte Gordo

A obra de reabilitação da praia de Monte Gordo arranca “na primeira quinzena de fevereiro”, anunciou a Câmara de Vila Real de Santo António e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA)…

Entretanto, o grupo parlamentar do PCP, através do deputado Paulo Sá, eleito pelo Algarve, avançou nos últimos dias com uma pergunta ao Ministério do Ambiente, sobre os prazos e as condições impostas aos concessionários dos apoios de praia de Monte Gordo, que deverão ser demolidos até ao próximo dia 22 de fevereiro.

“Aos concessionários é dado escolher entre quatro módulos, qualquer um deles exigindo um investimento significativo (entre 95 e 215 mil euros + IVA)”, denunciou Paulo Sá…

(NOTÍCIA PUBLICADA NA ÍNTEGRA NA ÚLTIMA EDIÇÃO DO JA – DIA 26 DE JANEIRO)

NC|JA