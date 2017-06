Rali Vila de Monchique vai para a estrada a 17 e 18 de junho

Connect on Linked in

O ponto mais alto do Algarve acolhe a segunda prova do Campeonato Regional Sul de Ralis de 2017.

O rali disputa-se a 17 e 18 de Junho, com as atenções concentradas no primeiro dia na super-especial traçada no centro urbano de Monchique, que terá lugar pelas 21h00.

No segundo dia, os concorrentes entrarão no coração da serra, enfrentando duas passagens pelos troços da Fóia e Monchique, num total de 56 quilómetros de percurso competitivo, em piso asfaltado.

O centro nevrálgico é o heliporto de Monchique onde terão lugar a partida, a chegada e a cerimónia do pódio às 15h00 de domingo, com o parque de assistência a localizar-se um pouco mais abaixo, no parque de feiras.

A organização desta prova pontuável para o campeonato regional sul de ralis 2017 é do Clube Automóvel do Sul, em parceria com o município e a junta de freguesia de Monchique.

NC|JA