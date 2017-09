Rali de Albufeira vai para a estrada a 9 e 10 de setembro

Connect on Linked in

O Campeonato Regional de Rallyes do Sul volta à estrada com mais uma prova. Nos próximos dias 9 e 10 de setembro, o Rally Município de Albufeira vai passar pelo centro da cidade com uma “super especial” noturna na Avenida dos Descobrimentos, para depois rumar às freguesias de Paderne e Ferreiras, para mais duas “especiais de classificação”. Ao todo, serão sete classificativas, com um total de 50 quilómetros de provas especiais, numa emocionante prova organizada pelo Clube Automóvel do Sul com o apoio da Câmara Municipal de Albufeira.

A competição tem início no sábado, 9 de setembro, com uma “super especial” noturna, às 21h00, entre o cruzamento dos bombeiros de Albufeira e a rotunda dos relógios, numa extensão de 2,38 quilómetros, em plena Avenida dos Descobrimentos.

No dia 10, domingo, serão disputadas mais duas “especiais” em asfalto, uma em Canais e outra em Alcaria, que serão percorridas três vezes cada. Em Ferreiras, o rali passará às 10h00, 11h00, 12h50, e em Paderne às 10h30, 12h20 e 13h00. A entrega de prémios terá lugar no pódio em frente à Câmara Municipal de Albufeira, pelas 15h00.

O município de Albufeira associa-se a esta prova desportiva que “constitui um excelente veículo de promoção turística do concelho, bem como uma importante fonte de receita já que atrai milhares de pessoas que partilham a paixão pelo Rally”, salientou Carlos Silva e Sousa, presidente da Câmara de Albufeira.

