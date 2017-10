Rali Casinos do Algarve decide campeão nacional

Connect on Linked in

.

A edição de 2017 do Rali Casinos do Algarve definirá o campeão nacional e fecha com chave de ouro um dos anos mais competitivos e imprevisíveis do CNR, desta vez com pilotos estrangeiros à mistura.

A Serra de Monchique vai assistir à derradeira batalha na luta pelo título maior dos ralis nacionais. Depois de oto provas, são três os pretendentes, com os acertos de contas entre Pedro Meireles, Carlos Vieira e Miguel Barbosa.

Se o campeão de 2014 aparece em posição vantajosa, Carlos Vieira surge moralizado depois da exibição em Mortágua, que valeu a vitória no CNR, e Miguel Barbosa, sempre muito consistente, também tem uma palavra a dizer no seu segundo ano no nacional de ralis.

A juntar a isto, a disputa da Final da Taça da Europa de Ralis, que potencia a participação de concorrentes internacionais imiscuídas na luta pela vitória do rali.

Nota também para as duas rodas motrizes, com a classificação nacional a ficar decidida no Barlavento Algarvio entre as duplas Pedro Antunes/Paulo Leones e Gil Antunes/Diogo Correia.

O Rali Casinos do Algarve é composto por 13 especiais de classificação e disputa-se nos dias 17 e 18 de novembro, passando pelos concelhos de Lagos, Portimão e Monchique.