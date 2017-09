“Quem tem medo de Virginia Woolf?” em dose dupla no Cine-Teatro Louletano

Connect on Linked in

O Cine-Teatro Louletano vai apresentar uma sessão extra da peça “Quem tem medo de Virginia Woolf?”, com Alexandra Lencastre e Diogo Infante, no dia 14 de outubro, pelas 21h30. Refira-se que os bilhetes para a sessão do dia 13 de outubro esgotaram.

“Quem tem medo de Virginia Woolf? será a peça que melhor se identifica com o meu nome.” Estas foram palavras proferidas por Edward Albee no programa do espetáculo apresentado em 1996, em Londres. E pode ser outra forma de dizer, como Albee, quem tem medo do lobo mau ou quem tem medo de uma vida sem ilusões.

Obra-prima da dramaturgia contemporânea, trata-se de uma peça que nos leva até à sala-de-estar de um dos casais mais memoráveis da dramaturgia contemporânea – George e Martha –, numa noite de revelações, jogos perigosos e de mútuas agressões. “O inferno pode ser uma sala-de-estar confortável e um casal insatisfeito”, diz Albee sobre este texto aterrador e comovente, onde as personagens se vão revelando à medida que se descobre a mentira.

O texto da peça é de Edward Albee, com encenação de João Perry e interpretação de Alexandra Lencastre, Diogo Infante, João Vicente e Lia Carvalho. O cenário é da responsabilidade de Catarina Amaro, os figurinos de Isabel Carmona e Luís Duarte assina o desenho de luz, numa produção da Força de Produção.

A peça tem a duração de 120 minutos (com intervalo), dirige-se a maiores de 12 anos e tem um custo associado por pessoa de 12 euros, passando para 10 euros no caso dos maiores de 65 e menores de 30 anos. O Cartão de Amigo do Cine-Teatro é aplicável a este evento.