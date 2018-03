“¿Qué quieres que te diga?” (2)

No, la respuesta es no, nadie tiene certeza porque no los dejaron hacerlo, no los apoyaron y entonces fueron otros los que ocuparon este lugar y por ende, otras las ideas que prevalecieron y se impusieron en lo adelante y lejos de parecernos a los de nuestros entorno geográfico se nos empezó a identificar con los países de la lejana Europa del Este y sus formas de hacer y pensar, nos pusieron el nombrete de satélites, de comunistas, etc, etc. Aprovecho para aclarar que nos definíamos comunistas porque Fidel así lo decía, les aseguro que en realidad eramos fidelistas, si este hubiese dicho que eramos nacionalistas o cualquier otra definición fuese otro el nombre que tuviese el único partido que hoy prevalece en la isla con el nombre de Comunista.

Y nuevamente pregunto en este caso y hasta aquí ¿qué harían ustedes? ¿dejarían morir a un pueblo por el capricho de un poderoso vecino?, o buscaban alternativas que permitiese de una u otra forma acercarse a su proyecto de país. Fueron años duros, se los digo yo, ser caribeño, americano y verte casi obligado a pensar como un ruso, o “Bolo” como les decíamos nosotros.

Si, pero gracias a eso hoy Cuba sigue allí, con miles de hombres y mujeres profesionales que con dificultades y mucho esfuerzo siguen existiendo y haciendo que todos los que me preguntan hoy quieran saber el misterio de esa pequeña islita. Solo pregúntense ahora, desde cuando se cayó el pilar del comunismo la URSS, en los años 90? ¿desde cuando cayó el conocido muro de Berlín en el 89? Casi 30 años después hay sigue Cuba, solita como alma en pena demostrando que mas que un satélite siempre fue un planeta con luz propia, que apostó todo y mas por su utopía. Es verdad, todo lo que ustedes dicen y vieron, es así, pero valoren ahora que les he contado esto, aún me queda recordarles que el bloqueo que comenzó en los primeros días de la Revolución hoy perdura y muchas veces como ahora se recrudece y no deja avanzar. Se han preguntado alguna vez ¿que hubiese sido Cuba sin un bloqueo que dura ya mas 60 años?

Reconozco críticamente que hay un bloqueo interno que compite mano a mano con el externo y que la crisis económica también pasa, por la crisis de bolares que hoy subyace en todas las esferas donde crece las malas hierbas del descontrol, la corrupción, la dejadez y el desinterés para resolver los problemas. Producto todo esto de la escasees, y el viejo problema de la pirámide invertida en el tema salarial.

Carlos Marx dejo bien claro en sus tesis que el hombre antes de pensar en ideologías y ponerse a filosofar. Tenia que tener un techo, comer, vestirse, etc. Cosas estas que hoy son un gran problema en Cuba. Pero despojense por un momento de todo eso, no me escuchen a mi, ni a la TV, ni a las noticias y hagan solo lo siguiente.

Como República Dominicana cuesta solo la mitad de lo que vale ir a Cuba, vayan, salgan, vean, comprueben, luego si con la otra mitad puedan; vayan a México, Salvador, Venezuela, Nicaragua, Brasil o cualquier otro país del área y por último vayan a Cuba y miren a ver si ven esto que les diré:

Niños en los semáforos vendiendo periódicos, limpiando los cristales de los vehículos para subsistir y ayudar a sus familias. Niños sin escuelas, pidiendo en las calles, desnutridos, sin zapatos y las ropas echas flecos. Niños y familias enteras comiendo y viviendo en los basureros. Personas cuerdas comiendo de la basura y durmiendo en las calles. Ancianos, mujeres y niños sin asistencia médica. Asaltos en las calles, asesinatos, secuestros, no, las calles de Cuba son seguras mas que en todos estos países de su entorno, donde el proyecto político y social es totalmente opuesto al cubano.

Y entonces díganme ustedes, ¿si la idea de proyecto de país, no era buena? Esto que ven es solo lo que a duras penas se pudo lograr sin la ayuda de nadie. Se que se cometieron y cometen muchos errores, ¿pero quién no? Y no cambiare ni una coma de todo lo que dicen ustedes y han visto.

Yo como viví todo esto porque crecí con ello como miles y miles de cubanos, creí en la utopía y en el utópico, me hace ver y reconocer todo lo que me dicen y es evidente, pero tengo también la posibilidad de observar más allá y traspolar a cada dura imagen que se pueda presentar hoy, las de mis recuerdos de un país cándido de luz, alegre, amistoso, solidario y lleno de esperanzas. Es verdad que es difícil acceder a la ropa nueva, pero cuidan la que tienen y andan limpios, perfumados y decentemente vestidos, es verdad que escasean los alimentos pero se los inventan y son muy pocos los que van a la cama sin comer, es cierto que escasea el trabajo bien remunerado, pero tenemos un pueblo bien instruido, una fuerza de trabajo altamente capacitada que en su momento podrán aportar todo lo necesario para sacar al país del gran bache económico en que se encuentra.

Yo apuesto por su pueblo, los admiro por su fidelidad única he indiscutible al proyecto que presentó y explico hasta la saciedad el utópico mayor. Que tenia en su epicentro la libertad por encima de todo, yo admiro a los valientes, admiro la entrega incondicional, admiro a los que persiguen y creen en sus sueños aunque fuerzas mayores se las impidan.

Nunca he querido escribir sobre mi país, no quiero herir a nadie, ni a los que piensan quizás con toda su pasión personal que no debo porque hoy vivo en otras tierras, ni a los que esperan que de lo que en Cuba se conoce por “el teque”, no defenderé lo indefendible ni tapare el sol con un dedo, pero siento decirles a los que me incitaron con todas sus preguntas a que hicieras este artículo que si esperaban que como muchos otros me sumara al circulo de sus hipercríticos. Se equivocaron, no me presto para criticar ni darle la espalda a mis hermanos, al pueblo por el que yo también luche, no se deja nunca de ser también un utopista porque este lejos de la tierra y del sueño que amaste.

Si, muchas veces se equivocan, son injustos, ilógicos, ¿y quién no? No hace falta que me lo cuenten, yo lo sé y lo sufrí en carne propia,¿que quieres que te diga?

(continuará….)

Erasmo Lazcano Lopez

*Máster en Ciencias