Quatro dias de músicas do mundo em Loulé com o Festival MED

A 14.ª edição do Festival MED, um dos mais importantes festivais de verão do país, recentemente distinguido como o “Melhor Festival de Média Dimensão da Europa”, começa esta quinta-feira em Loulé e decorrerá até ao próximo domingo.

Nos próximos quatro dias, a zona histórica de Loulé terá nove palcos, mais de cinco dezenas de atuações (totalizam mais de 250 músicos) de 21 países e mais de 75 horas de música. Domingo será o dia aberto, com entrada livre.

Música para todos os gostos

Mas o grande destaque vai para os três palcos principais (Matriz, Cerca e Castelo) que recebem esta quinta-feira Ana Moura (Portugal), Orchestre Poly-Rythmo de Cotonou (Benin), Celeste/Mariposa (Portugal), Teté Alhinho (Cabo Verde), Akua Naru (Estados Unidos), Rachid Taha (Argélia), Daniel Kemish (Reino Unido), Marta Ren (Portugal) e La Dame Blanche (Cuba/França).

Para a noite de sexta-feira estão agendadas, nos mesmos palcos, as atuações de Rodrigo Leão (Portugal), Boogat (México/Canadá), HAT (Marrocos/Estados Unidos), Lura (Cabo Verde), Canzoniere Grecanico Salentino (Itália), BNegão (Brasil), Hélder Moutinho (Portugal), Oquestrada (Portugal) e Throes+The Shine (Portugal(Angola).

No sábado à noite vão “desfilar” pelos palcos principais Niyaz (Irão), Che Sudaka (Colombia/Argentina/Espanha), Mayra Andrade (Cabo Verde), Delgres (Guadalupe/França), Fanfare Ciocarlia (Roménia) e os portugueses Branko, Medeiros/Lucas (Portugal), Fábia Rebordão (Portugal) e Bezegol (Portugal).

Além da música, este evento é também uma fusão cultural que apresenta ao público diversas vertentes artísticas, sempre assentes na tónica das culturas do mundo.

A Poesia do Mundo

Tápê e Mariana Teiga vão estar diariamente no Palco da Bica para a leitura de alguns poemas de importantes escritores dos países dos quatro cantos do mundo, dita em português e nas línguas originais.

Conferência

Numa colaboração com a Associação Portuguesa de Festivais de Música, decorre na sala polivalente da Alcaidaria do Castelo, na sexta-feira, pelas 19h30, a Conferência “A importância da Comunicação Social para a projeção e credibilização dos festivais de música”. Este debate, moderado por Ricardo Bramão, presidente da APORFEST, contará com a presença do diretor da Revista BLITZ, Miguel Cadete, bem como dos jornalistas Pedro Primo Figueiredo, da Agência LUSA, e Pedro Esteves, do Observador, além de um artista que atuará no MED.

Loulé Criativo

“Loulé Criativo” dá-se a conhecer neste encontro de culturas do mundo e desafia os visitantes do Festival MED a experimentarem a cultura louletana, através da participação em atividades relacionadas com a arte, o artesanato, a gastronomia e o património. Numa antiga alfaiataria, sita na Rua do Município, n.º 15, irá decorrer um programa de atividades que incidirá sobre a vertente do turismo criativo em Loulé – parceiros e iniciativas.

Artes plásticas

As artes plásticas têm lugar marcado nesta edição do MED, com destaque para a Exposição de Rua, parte integrante deste festival multiplicador de olhares e de experiências artísticas. Este ano, com o mote “A Magia da Mala”, 17 artistas de expressões e horizontes diversos vão explorar o tema sugerido por Charlie Holt, que fez da viagem a sua forma de expressão artística.

A Exposição “Formas Vida e Cor”, de Laranjeira Santos, está patente ao público desde a passada semana, na Galeria de Arte do Convento Espírito Santo, em pleno Centro Histórico. Pode ser visitada após o Festival MED, até 02 de setembro.

…e também cinema

Na segunda e na terça-feira esteve em destaque o cinema, com projeção de diversos filmes na sala polivalente da Alcaidaria do Castelo.