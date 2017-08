Quarteira vai receber quarta edição da “Corrida Branca”

Connect on Linked in

No próximo dia 25 de agosto, pelas 20h30, a “Let’s Go Run” e as “Corridas à 6.ª Feira” vão organizar a quarta edição da Corrida Branca, em Quarteira, este ano em véspera da famosa Noite Branca de Loulé.

É já uma tradição fechar o verão com uma corrida muito particular e original. Aproveitando a presença no Algarve de milhares de turistas e o excelente tempo que ainda se faz sentir, com noites quentes e muito agradáveis, a organização idealizou uma corrida/caminhada que juntasse o desporto e atividade física ao convívio e lazer, tirando o melhor partido das infraestruturas existentes na região.

“Feito o convite ao parque de diversões Aquashow e ao empreendimento de golfe Pestana Vila Sol, foi possível desenhar um interessante traçado com duas distâncias alternativas de 8 km e 12 km, que une os dois empreendimentos, sendo desta forma possível iniciar e terminar a corrida/caminhada numa piscina de ondas e, pelo meio, atravessar os muito exclusivos e muito reservados campos de golfe”, explic a organização.

Única condição é levar t-shirt branca e lanterna

Estes eventos são inteiramente gratuitos para os participantes e dispensam qualquer formalidade de inscrição. A única obrigação é terem uma t-shirt branca e fazerem-se acompanhar de uma luz, pois o percurso tem partes bastante escuras.

O evento está aberto a todas as idades, pois o grau de dificuldade é fácil. A participação a portadores de mobilidade reduzida é condicionada num ponto do percurso, sendo necessária a ajuda de duas pessoas. Está vedada a participação a animais de estimação dentro do parque do Aquashow.

Depois do sucesso das anteriores edições, a organização aguarda este ano cerca de 1.500 participantes.

“Será uma edição muito especial, recheada de novidades. Não faltarão pontos de interesse, quer no percurso, quer na zona de concentração do evento, a piscina de ondas do Aquashow, onde o habitual banho final coletivo fechará o programa da noite”, acrescentam os organizadores.

A abertura das portas ocorrerá pelas 20h00. Depois do convívio e de muitas fotografias com molduras e uma vasta equipa de fotógrafos, será feito o aquecimento e partida para o percurso de 8 kms ou 12 kms, pelas 20h30. O evento encerrará pelas 23h00.