Quarteira é cidade há 18 anos

Este sábado (13 de maio), Quarteira assinala 18 anos de elevação a cidade. Mas as festividades arrancam já esta sexta-feira, às 21h30, com um concerto da fadista Gisela João, na Praça do Mar, com entrada livre.

No sábado, a tradicional alvorada (9h00) e hastear da Bandeira com formatura dos Bombeiros Municipais de Loulé e Banda Filarmónica Artistas de Minerva (9h30), em frente ao Centro Autárquico, dão início ao Dia da Cidade de Quarteira.

Durante a manhã, as iniciativas culturais e educativas voltam a estar no centro das comemorações. Pelas 10h00, na Rua Vasco da Gama, é inaugurada a exposição “Gotas de Mar”, com trabalhos realizados pelo Cantinho da Amizade. Às 11h00 atuará a Tuna da Academia do Saber. A partir das 11h30 decorre, no auditório do Centro Autárquico, a entrega de prémios de reconhecimento a alunos e cidadãos da freguesia.

Durante a tarde, o programa incidirá sobre as intervenções que estão a ser realizadas na cidade. Pelas 15h00, decorrerá uma visita à obra de requalificação do espaço público nas Ruas Coppingen e Stuttgart, perto da Igreja de S. Pedro do Mar. No local está a ser criada uma zona de estacionamento e um espaço verde com equipamentos de ‘outdoor fitness’ e espaço infantil.

Às 16h00 é inaugurada a requalificação do espaço de ‘street workout’, no Calçadão Nascente de Quarteira, onde foram colocados novos equipamentos. A obra do novo Quartel do Subdestacamento Territorial da GNR de Quarteira é lançada às 16h30.

As comemorações encerram com a atuação de bandas locais, dando a conhecer os novos projetos musicais da cidade. Assim, ao palco da Praça do Mar irão subir Be Myself (17h00), Sacik Brow (18h00), Miranda Eloquente (19h00), The Road (20h30), Sara Lawrence&The Bullets (21h30) e The Fisherman (22h30).