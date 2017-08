“Pulmão verde” de Albufeira remodelado 16 anos depois

Connect on Linked in

O município de Albufeira vai investir cerca de 300 mil euros no parque de Vale Faro, sendo que, desse valor, cerca de metade destina-se a obras de requalificação do parque infantil. Os trabalhos de remodelação vão ser executados durante 60 dias.

O parque de Vale Faro, inaugurado em agosto de 2001, ocupa uma área de cerca de três hectares. Atualmente decorrem igualmente obras de melhoria dos atuais percursos pedestres, num investimento que ronda os 10 mil euros e neste campo destaca-se a abertura de um novo percurso que dará ligação à zona do “Albufeira Shopping”, o que implica a construção de uma ponte de madeira no valor de cerca de 35 mil euros.

Para o vereador responsável pela área dos parques urbanos, Rogério Neto, “este parque é uma valia extraordinária para Albufeira”. “Trata-se de um pulmão verde muito paradisíaco mesmo no centro da cidade e que nem todos conhecem, mas vamos colmatar essa situação, atraindo para lá mais atividades. Neste momento, o único problema é a hora das descargas de águas da ETAR lá existente, mas estamos em diálogo com a empresa Águas do Algarve para que este incómodo seja resolvido de vez”, salienta o autarca.

Refira-se que, para além do parque infantil, o parque de Vale Faro compreende também vários equipamentos, como o parque de merendas com ténis de mesa e o circuito de manutenção com material para a prática de exercício físico, oferecendo aos utentes uma grande diversidade de atividades. Outra novidade prende-se igualmente com o bem estar animal, na medida em que está já “projetada a criação de um recinto fechado, dotado de enriquecimento ambiental, com equipamentos destinados ao lazer e exercício canino”, salienta ainda o vereador responsável.

Com estas melhorias, o município acredita que “os cidadãos beneficiarão de um excelente parque verde, seguro e com a garantia de um espaço tranquilo e, em simultâneo, com muitos motivos de diversão”.

JA