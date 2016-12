PSD diz que aumento de portagens “é ataque ao Algarve”

Connect on Linked in

.

A estrutura regional do PSD considera que o aumento do valor das portagens, anunciado pelo Governo, é “ataque ao Algarve” e “violação grosseira de compromissos eleitorais”.

O Governo anunciou que as portagens irão aumentar já a partir de 01 de janeiro e a Via do Infante é a que vai sofrer um dos maiores aumentos do país: 15 cêntimos para a classe 1 e 20 cêntimos para as restantes classes.

Em comunicado enviado às redações, o PSD Algarve diz que a medida “é ainda mais grave e injusta quando o Governo afirma que 78 % das portagens não sofrem aumentos”.

“Esta decisão colide frontalmente com os compromissos que os partidos que suportam o Governo firmaram perante os algarvios: o PS prometeu uma redução imediata de 50 %, o BE e o PCP assumiram a abolição. A soma destas três forças é este fatídico resultado”, lamenta o PSD, recordando que “estes partidos afirmam que a A22 tem o preço por km mais caro de todas as ex-SCUT” e que “desta forma, a diferença será ainda maior”.

Os deputados do PSD Algarve, Cristóvão Norte e José Carlos Barros, já garantiram que vão exigir na Assembleia da República que Governo volte atrás com esta decisão, a qual “prejudica o Algarve em desfavor do resto do país”, consideram.

PS e PSD nunca quiseram acabar com as portagens

A última iniciativa parlamentar, apresentada por PCP e BE, para abolição das portagens na Via do Infante foi votada no final de novembro. Mais uma vez, a proposta foi chumbada, com os votos contra dos deputados do PS e a abstenção dos parlamentares do PSD e do CDS.

Aliás, desde que as portagens foram introduzidas nesta antida SCUT, ou seja há cerca de cinco anos, só PCP e BE é que têm apresentado propostas na Assembleia da República para a sua abolição. Porém, estas esbarram sempre nos votos contra (ou abstenção) do PS e dos dois partidos de direita.