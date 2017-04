PSD candidata José Graça em Loulé

Connect on Linked in

A candidatura de José Graça à Câmara Municipal de Loulé, foi aprovada, por unanimidade, pela Comissão Política do PSD Algarve, ratificando assim, a escolha dos militantes social-democratas de Loulé, que se pronunciaram, também por unanimidade, quer na Comissão Política, quer na Assembleia de Secção.

Esta candidatura terá como principais bandeiras, por um lado, o apoio aos jovens, às famílias e aos mais desfavorecidos, via um programa de Ação Social partilhado entre a autarquia e as IPSS. Por outro lado, “o apoio às empresas e ao empreendedorismo, a par de um crescimento sustentável, são as bases para voltar a impulsionar um desenvolvimento equilibrado do concelho”, garantem os sociail-democratas de Loulé.

O PSD de Loulé promete eliminar a derrama, fixar o valor mínimo do IMI, devolver os 5% do IRS às famílias, bem como proporcionar apoio técnico às empresas através das diferentes associações empresariais do setor primário, do comércio e serviços, do turismo, hotelaria e restauração.

Outras das apostas são alargar os apoios sociais, apoiar os movimentos associativos culturais, desportivos e recreativos, tirar partido do turismo, “para incrementar e articular, com este setor, as restantes atividades económicas do concelho”, bem como “estimular o empreendedorismo da nova geração para que, desenvolva as suas atividades tendo em conta a sua formação académica e profissional”.