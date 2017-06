PSD apresenta lista dos 16 candidatos autárquicos

Connect on Linked in

Como o quadro acima permite observar, dos dezasseis municípios da região algarvia, nos cinco cujos destinos são dirigidos por sociais-democratas, quatro dos atuais presidentes, respetivamente dos municípios de Albufeira, Castro Marim, Faro e Monchique, recandidatam-se, sendo que no Município de Vila Real de Santo António tal não acontece por impossibilidade legal, e em dez deles o PSD concorre em coligação. As coligações são compostas pelo PPD/PSD e CDS-PP, em Castro Marim, pelo PPD/PSD, CDS-PP e MPT em Aljezur e Loulé, pelo PPD/PSD, CDS-PP, MPT e PPM em Alcoutim, Faro, Lagos, Olhão, São Brás do Alportel e Vila do Bispo e pelo CDS-PP, PPD/PSD, MPT e PPM em Portimão, merecendo destaque o facto de três dessas coligações os cabeças de lista não serem militantes social-democratas. Casos de Vila do Bispo (independente), Olhão (independente) e Portimão (militante do CDS/PP).

JA