PSD Algarve exige inquérito às falhas na saúde

O PSD Algarve exige a abertura de um inquérito para averiguar a real situação das urgências no Algarve.

Em nota enviada à nossa redação, os sociais-democratas pedem ao Governo que tome “medidas urgentes” para “solucionar questões estruturais da saúde na região”.

“O facto de se irem construir quatro novos hospitais no país, e o novo Hospital Central do Algarve ter ficado de fora quando era por despacho a segunda prioridade, é um exemplo da gritante omissão do Governo em relação aos algarvios”, refere o PSD Algarve, lembrando que nos últimos dias “o serviço de urgências capitulou”. “A imensidão de doentes internados em macas, extinta em 2013, voltou a ser regra e não a exceção”, lamenta a comissão política distrital.

Ainda de acordo com o PSD Algarve, “os serviços de urgência básica – Vila Real de Santo António, Lagos, Loulé e Albufeira – estão em permanente rutura, com falha nos médicos escalados e com orientações para desviar ambulâncias para os hospitais”. “Faltam médicos e enfermeiros. Os tempos de espera aumentam exponencialmente, violando todos os protocolos. Muitos doentes são arrumados numa maca e ficam internados no serviço de urgências, abandonados, dias e dias. As condições de tratamento dos doentes estão a descer a um nível intolerável – perante o desespero dos profissionais – o qual foi descrito por representantes da Ordem dos Enfermeiros como próprio de terceiro mundo”, denunciam os sociais-democratas.

Face a esta situação e “perante a gravidade da matéria”, o PSD exige ao Governo que preste esclarecimentos e tome as medidas para corrigir a “situação caótica” nos hospitais algarvios. “Uma carta com acusações gravíssimas subscrita por largas dezenas de enfermeiros do Hospital Distrital de Faro não pode ser ignorada. Desse modo, os deputados eleitos pelo Algarve, Cristóvão Norte e José Carlos Barros, para além de requererem audições na Assembleia da República aos responsáveis, vão solicitar ao Governo que abra um inquérito para averiguar a real situação das urgências no Algarve”, informa a comissão política distrital.

JA