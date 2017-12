PSD acusa Governo de excluir Algarve do OE 2018

Connect on Linked in

A comissão distrital do PSD acusou esta semana o Governo socialista de ignorar a região algarvia do Orçamento de Estado 2018, que foi aprovado na passada segunda-feira, com o apoio de PS, BE, PCP e PAN.

“Para a nossa região, este orçamento é uma grande desilusão e uma tremenda injustiça”, referem os sociais-democratas, frisando que “o investimento público para a região ficará abaixo de 1 por cento do total do investimento, embora o Algarve represente 5 por cento da população e do PIB”.

Além disso, o PSD lembra que “não está previsto o Hospital Central do Algarve, não obstante estarem inscritos quatro novos hospitais para o país”. “Mais de 1.000 milhões de euros para hospitais e para o Algarve zero. Ou já não tem o Algarve os piores indicadores de saúde a nível nacional?”, lamenta a comissão distrital do partido.

A requalificação da EN125 entre Olhão e VRSA – que “não tem inscrita qualquer verba para a sua realização” – é outra das queixas dos sociais-democratas, assim como o facto de a eletrificação da Via do Algarve e a ligação ferroviária ao aeroporto terem ficado na gaveta.

Por outro lado, o PSD adianta que “as portagens mantêm-se nos moldes que as conhecemos”, embora PS, BE e PCP terem eleito esta matéria como determinante para a região.

Em suma, os sociais-democratas afirmam que “este Governo diz que tem dinheiro para gastar, diz que o vai fazer, diz onde, mas diz que não é no Algarve, a favor dos algarvios e em razão das suas necessidades”.

JA