PS recandidata Francisco Martins em Lagoa

A comissão política concelhia do Partido Socialista de Lagoa não teve dúvidas e elegeu por unanimidade a recandidatura de Francisco Martins para as eleições autárquicas de 2017.

O autarca socialista destronou a 29 de setembro de 2013 o anterior autarca do PSD, José Inácio, acabando com 28 anos de domínio social-democrata no concelho de Lagoa.

Na altura, o PS obteve a maioria com 41,68% dos votos (quatro vereadores), seguido pelo PSD com 39,35% (três vereadores), pela CDU com 7,64% e pelo BE com 5,1%.

O recandidato e atual presidente da câmara socialista de Lagoa, Francisco Martins, tem 49 anos, exerceu as funções de enfermeiro na unidade de cuidados continuados da Misericórdia de Estômbar, tendo ao longo dos últimos 20 anos exercido a atividade no concelho de Lagoa.

Politicamente, já pertenceu a todos os órgãos do poder local: foi membro da assembleia municipal (1997 a 2001), vereador da Cultura e Desporto da Câmara de Lagoa (entre 2002 e 2004), membro da assembleia de freguesia de Lagoa (de 2005 a 2009), presidente da junta de freguesia de Lagoa (outubro de 2009 a outubro de 2013) e presidente da Câmara de Lagoa (desde outubro de 2013).

Nuno Couto | Jornal do Algarve