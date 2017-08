PS Lagos apresenta cabeças-de-lista às autárquicas na sexta-feira

Connect on Linked in

É já na próxima sexta-feira, dia 4 de agosto, pelas 18h00, no Parque da Cidade – Anel Verde, que a concelhia de Lagos do Partido Socialista apresentará os seus cabeças-de-lista às próximas eleições autárquicas de 1 de outubro.

Maria Joaquina Matos, atual presidente, lidera a lista para a Câmara Municipal e Paulo Morgado permanece em primeiro lugar para a Assembleia Municipal.

Carlos Saúde – Freguesia de São Gonçalo de Lagos, Carlos Fonseca – Freguesia de Odiáxere e Duarte Rio – União das Freguesias de Bensafrim e Barão de São João continuam como cabeças-de-lista para estes órgãos autárquicos. A Freguesia da Luz tem João Reis, atual presidente do ABC os Espichenses, como novo candidato.

A apresentação contará com presença de Maria da Luz Rosinha, coordenadora autárquica nacional do PS, José Apolinário, secretário de Estado das Pescas, Miguel Freitas, secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural e de vários deputados socialistas à Assembleia da República, eleitos pelo círculo eleitoral de Faro.

“Atingido o equilíbrio financeiro da autarquia, as propostas socialistas têm como grande desígnio ‘Afirmar Lagos Sempre’, enquanto concelho de excelência para viver, trabalhar, visitar ou para investir”, lê-se num comunicado do PS local.

Para Maria Joaquina Matos, que agora se recandidata, “o próximo mandato será marcado pelo reforço da coesão social e territorial, desde logo garantindo que todos têm acesso à habitação em condições suportáveis, à educação universal como um direito – e para isso reforçaremos o investimento no parque escolar municipal. Mas também será um mandato em que reforçaremos a identidade histórica e cultural do concelho, protegendo, valorizando e qualificando o património cultural existente (a rede museológica municipal e as muralhas da cidade de Lagos merecerão especial destaque) e o património natural (Ponta da Piedade, por exemplo). Contudo, nos tempos em que vivemos, não poderemos também deixar de olhar para a sustentabilidade ambiental, apostando fortemente em áreas como a mobilidade e eficiência energética e reforçando a qualidade ambiental do município”.

JA