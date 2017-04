PS Faro: António Eusébio contacta população para elaborar programa eleitoral participado

Connect on Linked in

António Eusébio, candidato socialista à Câmara de Faro e pioneiro na criação do Orçamento Participativo em Portugal ao implementá-lo enquanto autarca no Município de São Brás de Alportel em 2006, está a dinamizar reuniões de trabalho onde os participantes são convidados a pensar Faro, numa perspetiva de presente e futuro, apresentado ideias e propostas concretas para o concelho.

Utilizando uma metodologia informal, os participantes nas diversas sessões estão a ser convidados a refletir sobre qual seria a sua primeira ação caso fossem eleitos presidente de Câmara. Posteriormente, são trabalhadas as áreas temáticas de urbanismo, inclusão social, juventude, emprego, mobilidade e acessibilidades, por diferentes grupos.

A etapa seguinte deste processo de auscultação à população decorrerá nos próximos meses, em reuniões descentralizadas com as coletividades e cidadãos de todas as freguesias e zonas do concelho.

António Eusébio fará a apresentação pública da sua candidatura à Câmara Municipal de Faro na próxima sexta-feira, às 20h00, no restautante “Sem Tempo” (COOBITAL), num jantar que contará com a presença de Carlos César, líder do grupo parlamentar e presidente do Partido Socialista.