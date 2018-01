PS: António Eusébio critica gestão privada dos CTT

Connect on Linked in

Os CTT preparam-se para encerrar 22 lojas em todo o país, uma das quais, a Estação da Avenida, no centro da cidade de Loulé. Embora Loulé continue a contar com mais duas estações, a estação que vai ser encerrada é a mais central, com estacionamento próximo, com o acesso mais fácil à população que precisa daqueles serviços.

António Eusébio, presidente da Federação Regional do Algarve do Partido Socialista e deputado da Assembleia da República, afirma que “já em dezembro passado, foi apresentado um projeto de resolução pelo Grupo Parlamentar do PS [do qual é subscritor] que recomenda ao Governo que avalie a concessão da empresa”, com base na “degradação do serviço na vigência da concessão”.

No projeto de resolução, os socialistas recordam que a questão da privatização dos CTT esteve em causa ao longo de diversas legislaturas e na vigência de outros tantos governos, mas o Governo anterior “é um dos principais responsáveis por ter entregue responsabilidades públicas a privados de forma imponderada e lesiva dos interesses dos portugueses”. Isto porque, “o país constata que o serviço postal universal se degradou ao longo da vigência da concessão”.

Essa “degradação” é confirmada pelo regulador, que já sinalizou, junto da empresa, os universos frágeis de operação.

Esta situação é mais uma das “consequências da privatização total dos CTT em setembro de 2014, sob vigência do governo PSD-CDS”, afirma António Eusébio.