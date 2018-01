PS Algarve homenageia cabeças de lista por Faro às legislativas desde 1974

Connect on Linked in

A Federação Regional do Algarve do Partido Socialista vai homenagear Luís Filipe Madeira, Maria Barroso, João Cravinho, João Soares e José Apolinário, os quais encabeçaram as listas de candidatos a deputados à Assembleia da República, nas diferentes eleições legislativas, no círculo eleitoral de Faro.

A cerimónia, que se realiza esta sexta-feira, inclui um jantar na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, no Largo de São Francisco, em Faro, a partir das 20h00.

“Desde abril de 1974, foram os principais protagonistas do PS no Algarve”, destaca a estrutura socialista regional, sublinhando ainda que esta iniciativa “é mais do que o justo reconhecimento pelo elevado contributo que estes camaradas, deram ao Partido Socialista, à região e ao país, neste 42 anos de democracia”.