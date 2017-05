Provas de Aferição: faz de conta ou exames mascarados?

Há cerca de um ano, o SPZS ficou, deveras, congratulado com o fim dos exames do 4º ano. Consideramos que, no escalão etário abrangido (10 anos de idade) não se justifica a pressão de um dia de exame nacional, como acontecia há muitos anos atrás.

É importante avaliar/aferir o sistema educativo mas não pode ser à custa de um dia ou vários em que se finge aferir matérias que nunca foram trabalhadas com os alunos.

É inadmissível que nas provas das áreas de expressões (dias 2 e 9 de maio) sejam necessários materiais (equipamentos e espaços) que não existem nas escolas e que agora, para as provas, têm que aparecer?

Então o que estamos a aferir?

O faz de conta é um mundo de fantasia que não é a realidade das escolas.

Até às provas de aferição de Português (dia 19 de maio) e Matemática (dia 21 de maio) esperamos que os dias de aulas não sirvam para treinar estes alunos como se de um exame se tratasse.

O governo, e mais concretamente o ME, deve avaliar/aferir o sistema educativo pelo que é trabalhado todos os dias nas salas de aula e não pelo que durante algumas semanas os alunos, neste caso com apenas 8 anos (2º ano de escolaridade), conseguem assimilar através do treino exaustivo das matérias.

O que deve ser aferido são as condições das escolas para alunos e professores trabalharem diariamente, apetrechando as escolas dos recursos materiais e humanos necessários ao longo de todo o ano.

As aferições devem ser processos naturais na vida dos alunos e suas famílias, dos professores e das escolas.

Aferir, sim. Examinar ou fazer de conta, não!

Ana Simões

*Coordenadora Distrital de Faro do SPZS e Coordenadora Nacional da Educação Especial da FENPROF