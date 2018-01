Prova sempre a subir até ao ponto mais alto do Algarve

Connect on Linked in

O Clube Desportivo e Cultural da Nave organiza, no próximo dia 27 de janeiro, a I Escalada à Fóia, em Monchique. A prova tem início as 16h00 e um percurso de 7,5 quilómetros, com partida no Largo dos Chorões em direção ao topo da Fóia – o ponto mais alto da região algarvia.

Esta prova está inserida no Campeonato Regional de Montanha e conta, paralelamente, com uma caminhada solidária a favor da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Monchique (AHBVM).

A I Escalada à Fóia é aberta a atletas federados e não federados, sendo que para participar no Campeonato Regional de Montanha é necessário que os atletas sejam filiados na Associação de Atletismo do Algarve (AAA).

A participação na caminhada solidária é aberta ao público em geral e tem início às 15h30 e o custo de 7 euros, que revertem na totalidade para a AHBVM.

As inscrições para a prova e caminhada estão abertas até dia 25 e devem ser realizadas, no caso da caminhada, através do e-mail [email protected], e, no caso da I Escalada à Fóia e Campeonato Regional de Montanha, através do envio do formulário de inscrição, disponível no site da AAA, para o e-mail [email protected]

A prova conta com apoio do Município de Monchique, Junta Freguesia de Monchique, IPDJ, Grupo de Dinamização Cultual “O Monchiqueiro” e a Sociedade da Água de Monchique.

JA