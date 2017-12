Prova mais antiga do atletismo algarvio corre-se em Olhão

Connect on Linked in

A prova mais antiga do atletismo algarvio organizada por um clube vai acontecer, no próximo dia 2 de dezembro (sábado), pelas 15h00, nos terrenos anexos à zona desportiva de Pechão (Olhão). Trata-se do Corta-Mato do Algueirão, uma organização do Clube Oriental de Pechão, que já vai na sua 38ª edição. Este ano, a prova tem uma vertente solidária.

Assim, através de uma parceria com um grupo do curso de educação social da UAlg, a prova pretende colaborar com o projeto solidário “Mexe-te por esta Causa”, uma ação solidária de apoio ao MAPS – Movimento de Apoio à Problemática da Sida, que já conta 25 anos de trabalho social nesta área.

Todos os atletas, técnicos, dirigentes e público em geral podem contribuir com um donativo, que deverá ser “agasalhos, cobertores ou uma peça de vestuário de adulto”.

Garantida nesta edição está a presença da atleta olímpica Ana Cabecinha, assim como de vários atletas internacionais, entre os quais, Edna Barros, Carolina Costa, Rodrigo Marques, Etson Barros, entre outros.

Nesta competição podem participar atletas federados nacionais e estrangeiros, assim como atletas não federados. Haverá provas para todos os escalões etários e cada equipa poderá inscrever um número ilimitado de atletas.

A organização espera a presença de cerca de 400 atletas, oriundos de várias equipas do sul do país e alguns atletas estrangeiros, nomeadamente espanhóis.

JA