Projeto algarvio que resgata artes tradicionais dá nas vistas

O Projeto TASA (Técnicas Ancestrais Soluções Atuais) está entre os cinco nomeados, a nível nacional, para o “Prémio Mercúrio – o melhor do Comércio e Serviços”, na categoria de comércio não-alimentar. Esta iniciativa é promovida pela Confederação do Comércio e Serviços de Portugal e pela Escola de Comércio de Lisboa, e conta com o alto patrocínio do Presidente da República.

Do Algarve, o Projeto TASA – promovido pela CCDR Algarve e atualmente gerido pela Proactivetur – foi a única iniciativa a ser nomeada no âmbito das cinco categorias de um prémio que “visa identificar, reconhecer e premiar entidades e personalidades que, em Portugal e de forma consistente, tenham contribuído para a valorização do setor do comércio e serviços e das profissões a este ligada”.

“Esta distinção é um reconhecimento do trabalho desenvolvido em prol da valorização das artes tradicionais e da sua afirmação como uma profissão de futuro”, salientam os responsáveis pelo projeto.

O projeto passa pela conceção de peças exclusivas e utilitárias de natureza artesanal com base nas matérias tradicionais, com aplicações variadas). “Tratam-se de produtos criados por designers e executados por artesãos locais, através de soluções que lhe dão uma marca contemporânea e utilitária, sem perder a sua matriz cultural e ecológica”, adiantam os gestores do projeto.

NC|JA