Projeto algarvio promete acabar com o “negócio” dos incêndios

A viabilidade do novo sistema já foi atestada pela Universidade do Algarve. Projeto garante que a adaptação da tecnologia a helicópteros da Força Aérea será “mais eficaz” e terá “menos custos”, já que dispensa a utilização de aviões alugados. Governo está interessado em conhecer a ideia

DOMINGOS VIEGAS

O Agrupamento de Empresas Consumidoras de Combustíveis de Portugal (AECCP), em parceria com o Departamento de Engenharia Elétrica e Eletrónica da Universidade do Algarve e com a empresa Elide Fire Ball, desenvolveu um sistema inovador de combate a incêndios florestais, que promete ser mais eficaz e mais barato do que os usados atualmente.

O projeto deveria ter sido apresentado ao gabinete do secretário de Estado da Administração Interna no passado dia 10, mas a reunião acabou por não se realizar devido a problemas de saúde do mentor do sistema. Porém, o Jornal do Algarve sabe que os responsáveis governamentais já se mostraram interessados e vão deslocar-se brevemente à região para conhecer todos os pormenores do projeto e perceber se será possível implementá-lo em todo o país.

“A resposta do gabinete do secretário de Estado mostra bem o interesse que o nosso projeto está a despertar. O Presidente da República também tem acompanhado este processo, tem-nos dado força e incentivou-nos a continuar. Já desenvolvemos testes e as conclusões foram bastante positivas”, explica Eduardo Pegado, presidente do AECCP, que reside na cidade de Olhão.

Aquele responsável sublinha que a AECCP avançou com este projeto “face à preocupação que a calamidade dos incêndios causam a todos os governantes do mundo” e garante que o projeto “terá ainda interesse para fomentar a exportação de equipamentos eletrónicos inovadores de combate aos incêndios e o ‘know-how’ desta área, podendo constituir uma importante fonte de receitas para o nosso país”…

