Proibidas ultrapassagens em quase toda a EN125

Connect on Linked in

O administrador da concessionária Rotas do Algarve Litoral, Rui Sousa (à esquerda), explica que a opção pelos traços contínuos e rotundas “melhora a fluidez e obriga a circular com velocidades mais reduzidas”

Traços contínuos em retas extensas, delimitadores centrais e meia centena de rotundas foram a solução encontrada pela concessionária para “melhorar a mobilidade e a segurança” na estrada nacional 125, ao longo dos 110 quilómetros que ligam Vila do Bispo e Olhão. No entanto, vários utentes, empresários e autarcas contestam esta opção, que impede as ultrapassagens e encerra diversos pontos de acesso ao longo do trajeto, frisando que os traços contínuos dificultam a vida aos automobilistas e muitos até são “abusivos e desnecessários”

Demorou, mas as obras estão quase acabadas. A requalificação da estrada nacional 125, entre os concelhos de Vila do Bispo e Olhão, está praticamente concluída. Para 2018, está prevista a conclusão do resto do trajeto, entre Olhão e Vila Real de Santo António.

Mas o primeiro impacto do fim das obras entre Vila do Bispo e Olhão não está a ser positivo para muitos utentes, empresários e autarcas algarvios, que contestam principalmente os extensos traços contínuos, mas também a construção de 50 rotundas, argumentando que dificultam a vida a muitos automobilistas.

Em declarações ao JA, o administrador da concessionária Rotas do Algarve Litoral (RAL), Rui Sousa, explica que a opção pelos traços contínuos e rotundas “melhora a fluidez e obriga a circular com velocidades mais reduzidas, aumentando assim a segurança rodoviária e diminuindo a sinistralidade” naquela que é muitas vezes apelidada de ‘estrada da morte’.

O responsável defende ainda ao nosso jornal que os traços contínuos e as rotundas vêm acabar com “viragens à esquerda e cruzamentos muito perigosos”, sendo que “nas rotundas está-se sempre a circular”, evitando deste modo o permanente ‘pára-arranca’ devido aos semáforos e às dezenas de cruzamentos e entroncamentos que existiam anteriormente no troço da EN125 que liga Vila do Bispo a Olhão…

(REPORTAGEM COMPLETA NA PRÓXIMA EDIÇÃO DO JORNAL DO ALGARVE – NAS BANCAS A PARTIR DE 20 DE JULHO)

Nuno Couto | Jornal do Algarve