Programa Algarve 2020 investe na formação de profissionais de saúde

O programa CRESC Algarve 2020 investe na formação dos profissionais do setor da saúde. Para isso, foi publicado no passado dia 29 de dezembro, no portal Portugal 2020, o convite para apresentação de candidaturas destinadas à “Formação dos Profissionais do Setor da Saúde”.

Este convite é dirigido a todas as pessoas coletivas de direito público do Ministério da Saúde e às instituições privadas sem fins lucrativos, que atuem neste setor, prevendo que sejam abrangidos 2.970 técnicos e outros profissionais e colaboradores dos serviços e de saúde, devendo as candidaturas ser submetidas no Balcão 2020 até às 18h00 do dia 29 de janeiro de 2018.

Realizado no âmbito do domínio temático “Inclusão Social e Emprego”, o financiamento público alocado a este aviso é de 300 mil euros, a que correspondem 240 mil de euros do Fundo Social Europeu e 60 mil do Orçamento de Estado.

