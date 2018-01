Programa ajuda crianças a ler e escrever em Albufeira

Connect on Linked in

São cada vez mais as crianças das escolas de Albufeira que são encaminhadas para o serviço de terapia da fala, por revelarem dificuldades na aprendizagem da leitura e da escrita. Face a este problema, que é “frequentemente subvalorizado ou tardiamente reconhecido”, o município aposta num programa que ajuda as crianças em tenra idade a ler e escrever

A Câmara Municipal de Albufeira está a desenvolver um “programa de promoção de competências de linguagem para a leitura e escrita” nas escolas da rede pública do concelho.

O objetivo é “intervir preventivamente, para que todas as crianças consigam alcançar o sucesso escolar”.

A iniciativa, que teve início no ano letivo de 2016/2017, em três estabelecimentos do ensino pré-escolar do concelho de Albufeira, nomeadamente nos jardins de infância dos Caliços, Ferreiras e Guia, irá ter continuidade este ano, com início previsto ainda durante o mês de janeiro, revela a autarquia.

Segundo o vice-presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, que é também vereador responsável pelo pelouro da educação, este programa surgiu na sequência do crescente número de crianças encaminhadas pelas escolas do concelho para o serviço de terapia da fala, por revelarem dificuldades na aprendizagem da leitura e da escrita.

O autarca destaca que “se trata de um programa estruturado que aposta numa atuação preventiva, desde os primeiros anos de ensino, o que contribui para o crescimento linguístico das crianças, esbatendo as assimetrias e proporcionando as bases para um futuro sucesso escolar”.

Problemas subvalorizados ou tardiamente reconhecidos

“Com a implementação desta medida, pretendemos, ainda, levar aos docentes do nosso concelho um conjunto de ferramentas práticas e úteis, para que os próprios possam alargar a sua atuação nesta área, em práticas diárias, conclui José Carlos Rolo.

Já a terapeuta da fala do município e responsável pela implementação e acompanhamento do projeto frisa que “as dificuldades na linguagem escrita estão diretamente relacionadas com alterações ao nível da fala e/ou linguagem”.

“As alterações ao nível da comunicação, fala e/ou linguagem, em crianças em idade pré-escolar são problemas que podem ocorrer e que frequentemente são subvalorizados ou tardiamente reconhecidos, representando um risco significativo no que respeita às dificuldades na aprendizagem da leitura e da escrita”, alerta.

Por isso, é que a responsável considera que é tão importante que nesta fase haja “um processo de reflexão sobre a oralidade e o treino da capacidade de segmentação da cadeia da fala”, uma vez que “as crianças em idade pré-escolar devem revelar competências de consciência fonológica (segmentar as frases em palavras, as palavras em sílabas e estas nas unidades mínimas que as compõem, os sons da fala)”.

