Programa 365 Algarve promete “momentos inesquecíveis” em fevereiro

.

Em fevereiro, o “365 Algarve” volta a animar a região com música, dança, teatro, exposições, gastronomia, cinema e visitas singulares ao património. O Algarve assume-se, mais uma vez, como ponto de encontro de artistas nacionais e internacionais.

O Corpo de Hoje – Festival de Artes Performativas de Tavira continua com várias propostas que vão da performance, ao teatro de marionetas, passando pela música. Beginnings é uma peça de teatro para toda a família com fantoches muito divertidos, em cena no dia 4 de fevereiro, na Ermida de Santa Ana.

Ainda em Tavira, o Palácio da Galeria recebe, ao longo do mês, os restantes espetáculos: dia 3, a peça de teatro 9 Anos Depois – A Partir da Ilíada explora a relação dos homens com os deuses que observam os mortais do alto do Olimpo; no dia 10 chega Lav Lur, que nasce do encontro entre uma atriz e ilustradora portuguesa com um músico parisiense de origens arménia e americana, que partilham o sonho comum de serem trovadores que levam boas notícias pelo mundo; com criação e interpretação de Ana Madureira, a peça de teatro Dama Pé de Mim transporta para o palco, a 11 de fevereiro, uma história luminosa, terna e divertida que brinda a imaginação de miúdos e graúdos; a terminar, nos dias 17 e 18 de fevereiro, tem lugar o espetáculo “Quando for amanhã de manhã há de ser sempre a manhã de hoje”, uma adaptação do livro “o urso e o gato selvagem” de Kazumi Yumoto e Komako Sakai. Todos os espetáculos são antecedidos de uma oficina com os artistas, aberta a todos os que queiram participar mediante inscrição prévia, e de um ensaio aberto com entrega de donativo livre.

CataPlay, a peça que faz da experiência culinária um verdadeiro espetáculo, está de regresso ao Centro Cultural António Aleixo, em Vila Real de Santo António, no dia 2 de fevereiro, e à Tertúlia Algarvia (Faro) nos dias 4 e 11 de fevereiro. Este evento, que combina teatro e gastronomia, é uma oportunidade única para degustar a Cataplana, um dos mais icónicos pratos típicos da Região, ao ritmo dos atores Mário Spencer e Tânia Silva.

O mês de fevereiro fica marcado pela estreia do Festival Acordeão & Algarve em Festa, em três palcos do centro e sotavento algarvios. No dia 3, no Cine-Teatro Louletano, La Ideal Orquestra Típica de Tango promove uma aula aberta de iniciação ao Tango Argentino (10h30) e apresenta um espetáculo único dos seus músicos e bailarinos. No dia 24 de fevereiro, o algarvio Gonçalo Pescada estará no Auditório Municipal de Albufeira, e no dia 25 o incontornável Richard Galliano, é absolutamente imperdível no Teatro das Figuras, em Faro.

O 2º Festival Internacional de Piano do Algarve continua, no dia 17, no Teatro Municipal de Portimão, com os concertos para piano e orquestra de Beethoven, desta feita com o solista João Rosa, o maestro José Eduardo Gomes e a Orquestra Clássica do Centro.

O emblemático Jazz nas Adegas regressa com mais duas sessões em Silves: a primeira no dia 10, na Quinta do Francês, com os Chustinatra numa viagem pelos clássicos americanos; e a segunda com os Power Trio que apresentam, a 24 de fevereiro, na Quinta do Barradas, o seu repertório único que funde saxofone, contrabaixo e bateria.

Os Cine-concertos Video Lucem continuam a marcar presença na programação do «365 Algarve», com O Vento de Victor Sjöström, musicado ao vivo por Filipe Raposo, na Igreja de Santiago em Tavira, a 8 de fevereiro.

Para os amantes das artes visuais inaugura a 10 de fevereiro, no Museu Municipal de Faro, a Exposição de desenho de Isabel Baraona, Thierry Simões e Tiago Baptista, que estará em exibição até 8 de abril. Fevereiro integra ainda dois Momentos Fantásticos com o Património, com as Visitas com Arte Urbana e Stencil Experience, nos dias 10 e 24 de fevereiro, numa viagem à descoberta da arte urbana da cidade de Lagos, que inclui uma atividade especial onde os participantes se tornam verdadeiros artistas.

O mês encerra com mais uma visita muito especial ao Centro Histórico da capital algarvia, com mais um Faro Desvendado, no dia 25 de fevereiro.