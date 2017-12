Produção de vinho no Algarve cresce (50%) acima do esperado

A produção de vinho na região algarvia cresceu 50% em 2017 em relação à campanha do ano anterior.

A revelação foi feita recentemente durante o Fórum Anual dos Vinhos de Portugal, organizado pela ViniPortugal, onde foram apresentados os mais recentes dados estatísticos e estudos sobre a prestação dos vinhos portugueses no plano nacional e internacional, sendo as perspetivas bastante animadores para os agentes económicos ligados ao setor do vinho. “No caso do Algarve, o destaque vai para o crescimento da produção em 50% face à campanha anterior”, destaca a Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA), que encara estes números como uma confirmação do crescimento face à produção de vinho do ano anterior, “que ultrapassou largamente as previsões iniciais de 20%, para se fixar nuns impressionantes 50%, tornando-se na região vitivinícola que mais cresceu a nível nacional”, com destaque também para as boas prestações das regiões do Minho, Dão e Beira Atlântico.

“Este crescimento dá excelentes perspetivas para a continuação da afirmação dos Vinhos do Algarve, sobretudo quando se conjugam com os dados nacionais apresentados que registam uma subida de 4% em volume (litros) e de 6,5% em valor (euros) face ao período homólogo de 2016”, refere a CVA.

Já no plano internacional o crescimento é mais favorável, registando-se um crescimento de 5,7% em volume e de 8,5% em valor.

“No caso do Algarve, o benefício da afirmação da marca Vinhos de Portugal lá fora, traduz-se pela ligação da região ao vinhos nacionais, não esquecendo que sendo um destino turístico de eleição, somos desde logo uma das portas de entrada privilegiada de visitantes, que tendo acesso às feiras e ações de promoção dos vinhos portugueses nos seus países, terão desde logo curiosidade de os experimentar in loco na região e, neste caso, nada melhor do que degustar um vinho algarvio aliado à gastronomia ímpar da região”, destaca a comissão.

NC|JA