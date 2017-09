Procissão sai à rua em Lagoa há 180 anos

Connect on Linked in

Lagoa vai celebrar o feriado municipal de 8 de setembro, em honra da sua padroeira Nossa Senhora da Luz – cuja imagem saiu pela primeira vez em procissão pelas ruas da povoação há 180 anos –, juntando ao tradicional programa religioso um programa cultural diversificado, numa coorganização da câmara municipal, união das freguesias de Lagoa e Carvoeiro e paróquia de Lagoa.

Assim, no dia 8, realiza-se a tradicional procissão da Senhora da Luz, padroeira de Lagoa. Este é o momento mais alto das comemorações religiosas, que percorre as ruas da cidade, a partir das 19h00. Esta procissão tradicional com a imagem da padroeira tem a participação das bandas filarmónicas de Portimão e Silves, pelas ruas da cidade.

O programa musical inclui um espetáculo com Ricardo e Henrique, no dia 7 e, a 8, Marco Paulo canta no largo fronteiriço à igreja matriz, encerrando as festas um espetáculo de fogo de artifício.

JA