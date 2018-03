Procissão de velas ao ritmo de tambores ilumina Albufeira

Connect on Linked in

A Procissão dos Painéis da Santa Casa da Misericórdia de Albufeira regressa às ruas da cidade, a 29 de março.

Os painéis desta Santa Casa representam as “Cenas da Paixão de Cristo” e, muito provavelmente, são originários do século XVII. Mantendo a sua tradição, a população de Albufeira manifesta a sua fé, em uma das mais importantes procissões na região.

É da capela da quinhentista que sai o cortejo, pelas 21h30. O préstito passa pela igreja de Santa Ana e termina na igreja matriz, onde terá lugar a adoração do santíssimo sacramento.

O cortejo segue à luz das velas, dos archotes e das candeias, com a iluminação pública desligada, e é acompanhado pelo som da matraca e pelo ritmo dos tambores.

No dia seguinte, na sexta-feira santa, realiza-se a procissão, que popularmente é designada de Procissão do Senhor Morto. Trata-se da Procissão da Paixão do Senhor, com adoração da cruz e comunhão, e da Procissão do Enterro do Senhor.

A cerimónia inicia-se pelas 16h00, na igreja matriz, e a procissão passa pelas ruas do centro histórico da cidade.

A procissão dá continuidade a uma tradição acarinhada pela comunidade de Albufeira e tem o apoio da paróquia e do município de Albufeira.

A realização da procissão pretende dar continuidade a uma tradição retomada pela Santa Casa e pela paróquia local em 2014, depois de um interregno de mais de quarenta anos.

NC|JA