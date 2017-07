Primeiro-ministro visita empresa líder de mercado em Olhão

Connect on Linked in

O primeiro-ministro esteve esta semana em Olhão, onde visitou a empresa Sparos, ‘spin-off’ do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, que se dedica à inovação e desenvolvimento de novos produtos, tecnologias e processos para a alimentação de peixes.

António Costa foi recebido pelo presidente da Câmara de Olhão, António Miguel Pina. Esteve acompanhado pela ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, pelo secretário de Estado das Pescas, José Apolinário, e por outros membros do poder central e local.

Na ocasião António Costa foi surpreendido por todos os presentes, que desejaram os parabéns ao primeiro-ministro pelo seu 56.º aniversário.

No final da visita, o primeiro-ministro mostrou-se impressionado com a qualidade do trabalho desenvolvido por esta empresa olhanense de projeção internacional: “A Sparos é um excelente exemplo de como uma empresa de conhecimento intensivo pode contribuir decisivamente para mudar aquilo que é, não só a indústria, mas também o perfil tecnológico do País e, sobretudo, concorrer para a sustentabilidade futura da qualidade da alimentação humana com base no peixe, que é, de facto, a opção de melhor qualidade”.

Uma opinião secundada pelo edil António Miguel Pina: “É um motivo de regozijo para todos nós podermos contar no concelho com uma empresa com um caráter tão inovador como a Sparos. É este tipo de projetos, dedicados à investigação, à inovação e, sobretudo, viradas para o mar, que queremos atrair para Olhão”.

A Sparos é uma PME de cariz científico e tecnológico dedicada ao desenvolvimento de novos produtos e soluções nutricionais para o mercado da aquacultura, localizada em Olhão, mas que serve todo o mercado europeu.

Com um capital humano altamente especializado, procura soluções que respondam aos desafios de sustentabilidade da indústria, através da inovação em novos produtos e novos processos de alimentação e nutrição de peixes.