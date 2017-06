Primeiro livro impresso em Portugal “nasceu” em Faro há 530 anos

Connect on Linked in

O “Pentateuco”, impresso nas oficinas de Samuel Gacon, em Faro, no ano de 1487, é o mais antigo livro impresso em Portugal. A editora “Sul, Sol e Sal” entendeu evocar esse acontecimento histórico lançando, na passagem dos 530 anos sobre essa data, uma reprodução ‘fac-similada’ do exemplar depositado na British Library.

A publicação resulta da coincidência de vontades e do esforço conjunto daquela editora e do Círculo Teixeira Gomes – Associação pelo Algarve e será apresentada esta sexta-feira, às 11h30, na Biblioteca do Seminário Diocesano de Faro, em consideração à entidade de pertença do incunábulo, da qual foi retirado durante a incursão do II Conde de Essex.

“O caráter simbólico desta data constitui um património que não se circunscreve aos muros de uma cidade. A impressão do ‘Pentateuco’ é um acontecimento que engrandece a região e é símbolo do peso da cultura algarvia à época”, explicam os responsáveis da “Sul, Sol e Sal”.

A presente edição é acompanhada por um estudo introdutório de Manuel Cadafaz de Matos, da Academia Portuguesa da História, que contextualiza a edição de Faro do “Pentateuco” na história da imprensa incunabular hebraica portuguesa.

No sentido de atribuir um horizonte de leitura mais amplo o estudo introdutório foi traduzido para inglês por Ana Isabel Soares, do CIAC da Universidade do Algarve.

Associa-se ao evento a Fundação Portuguesa das Comunicações e o Agrupamento de Escolas Afonso III. No contexto da celebração dos 530 anos da impressão do “Pentateuco” será ainda publicado um texto escrito pelos alunos das escolas EB Alto de Rodes e EB do Carmo: “Uma grande aventura… No rasto do tesouro perdido” é uma ficção histórica que tem como pano de fundo a incursão da armada que saqueou e incendiou Faro levando, entre outras coisas, parte da biblioteca do bispo do Algarve, D. Fernando Martins Mascarenhas, e da qual fazia parte o “Pentateuco”.