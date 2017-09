Primeiro cemitério para animais da região já abriu em Lagos

Connect on Linked in

O novo cemitério para animais inaugurado em Lagos, na passada sexta-feira, não ultrapassou os 50 mil euros de investimento. “Esta é uma obra com um custo mínimo, mas com um impacto social grande”, destacaram os mentores do projeto, que foi um dos mais votados pela população no primeiro orçamento participativo de Lagos

A cerimónia de Inauguração do Cemitério para Animais, em Lagos, decorreu no passado dia 8 de setembro. Este novo equipamento foi um dos três projetos mais votados do Orçamento Participativo de Lagos 2016, é o primeiro do Algarve e o terceiro a nível nacional.

A obra contemplou a construção, numa primeira fase, de um módulo de inumação aeróbia com 39 unidades, de dimensões diferenciadas para animais de grande, médio e pequeno porte, bem como o arranjo de espaços verdes exteriores, nomeadamente mobiliário urbano e a construção de uma arrecadação. Em fase posterior, e considerando a procura, o número de unidades poderá, eventualmente, duplicar, dentro da área disponível para o efeito…

(NOTÍCIA COMPLETA NA PRÓXIMA EDIÇÃO DO JA – NAS BANCAS A PARTIR DE 14 DE SETEMBRO)

NC|JA

Serviço de Comunicação

Câmara Municipal de Lagos