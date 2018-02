Presidente da Câmara foi ouvir a população de Porches

Connect on Linked in

O presidente da Câmara de Lagoa, Francisco Martins, efetuou a primeira presidência aberta em Porches, na semana passada, numa visita que teve como objetivo “possibilitar a resolução das mais variadas situações ao nível social, urbanístico ou cultural”, através de “levantamentos reais” junto da população, que permitam apresentar projetos e ações para os próximos anos.

Durante a visita à freguesia de Porches, foram abordados os problemas da requalificação na Rua Direita, a necessidade da criação de uma zona para construção a custos controlados para fixar mais pessoas na freguesia, a reabilitação de edifícios e espaços degradados, bem como a necessidade da implantação do projeto de mobilidade urbana promovido pela autarquia.

A qualidade de acessos e dos esgotos, bem como o fornecimento de água a zonas dispersas, foram outros dos problemas mais abordados pelas populações residentes, assim como a requalificação de espaços na extensão do centro de saúde e na escola do ensino básico e jardim-de-infância.

A população de Porches realçou ainda junto do executivo municipal a necessidade de avançar com a requalificação de áreas públicas na Senhora da Rocha, Crastos e Alporchinhos, incluindo a necessidade de melhorar os equipamentos do núcleo de pescadores da Senhora da Rocha, com a requalificação de algumas das casas de apoio.

Para já, nos planos do município está a requalificação da zona junto ao bairro municipal e do seu espaço de feiras, onde “tão cedo quanto possível” irá continuar a requalificação com a construção do armazém de apoio à atividade da junta de freguesia de Porches.

O presidente da autarquia e o restante executivo municipal despediram-se de Porches com a certeza de que “muito mais existe por fazer”, afirmando que a câmara tentará responder aos problemas de “uma forma gradual e programada”.

JA