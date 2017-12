Presépios tradicionais algarvios vão aos mercados de Silves

Connect on Linked in

Os presépios tradicionais algarvios estão patentes, até 6 de janeiro, nos mercados municipais de São Bartolomeu de Messines e de Silves, assim como no Museu Municipal do Traje e das Tradições.

A iniciativa pretende “transmitir a importância dos presépios tradicionais algarvios” e “reafirmar as memórias coletivas materializando as nossas tradições natalícias”, refere a Câmara Municipal de Silves, que assim reedita, mais um ano, a atividade Presépios Tradicionais Algarvios.

Esta atividade, que resulta de uma parceria com as juntas de freguesia locais, conta com a colaboração dos utentes do Polo de Educação ao Longo da Vida de São Bartolomeu de Messines e de Silves.

De salientar que o Museu do Traje e das Tradições conta, ainda, com a montagem do designado “Presépio em trono”, característico do barrocal e que se encontra em risco de desaparecimento da memória coletiva. Esta variante do presépio é caracterizada pela execução em forma de estrado, decorado com rendas artesanais, laranjas e searas de trigo. No cimo e a coroar, a imagem do menino Jesus em trono, lateralmente e a ornamentar, verdura campestre.

