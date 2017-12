Presépio com seis toneladas de sal já foi inaugurado em Castro Marim

Connect on Linked in

O Presépio de Sal, uma das atrações deste Natal no concelho de Castro Marim, foi inaugurado no último sábado na Casa do Sal, espaço cultural da sede do município.

Patente até ao dia 6 de janeiro, esta iniciativa prima por promover o grande motor económico, social e cultural de Castro Marim, o sal, e por enriquecer a ligação simbiótica de Castro Marim à atividade salineira.

Para a construção deste presépio foram necessárias seis toneladas de sal do “melhor sal do mundo”, o dobro do ano anterior, para uma espaço com cerca de 80 metros quadrados, e um mês de trabalho para reunir esculturalmente as cerca de 3800 peças que o compõem.

Na inauguração, marcaram presença os representantes das várias entidades que se envolveram nesta iniciativa, entre os quais a vice-presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, Filomena Sintra, e o presidente da Junta de Freguesia de Castro Marim, Vítor Esteves, além do autor da ideia, Andrelino Pena.

“O Presépio de Sal é uma outra forma de valorizar este produto, pela capacidade de atracão de visitantes. Acreditamos que esta parceria e esta ação na Casa do Sal orgulham todos os castro-marinenses, e terão uma enorme dimensão económica, cultural, social e religiosa. As vendas dos subprodutos, de todos os produtores, inserem-se numa estratégia mais lata que Castro Marim assumiu com a abertura do Mercado Local”, referiu a vice-presidente da câmara municipal sobre esta iniciativa.

A autarca acrescentou que a Casa do Sal é hoje um espaço cultural que em muito tem contribuído para a afirmação do nome de Castro Marim, como palco de inúmeras e diferenciadas iniciativas, que valorizam o seu ouro branco, o sal e a flor de sal de Castro Marim.

O Presépio de Sal pode ser visitado todos os dias, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00. Nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro estará aberto entre as 15h00 e as 18h00.

Esta é uma iniciativa da Junta de Freguesia de Castro Marim e conta com os apoios da Câmara Municipal de Castro Marim e empresa municipal Novbaesuris.