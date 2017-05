Preço do peixe nas lotas algarvias sobe 67% em 2017

Connect on Linked in

O preço médio do pescado comercializado nas lotas da Docapesca do Algarve cresceu 67,4% nos primeiros quatro meses de 2017 face ao período homólogo do ano passado. “O preço médio subiu de 2,48 para 4,16 euros por quilo, o preço mais elevado a nível nacional”, adianta a Docapesca.

No mesmo período e também em comparação com 2016, o valor transacionado em lota aumentou de 12,1 milhões de euros para 15,2 milhões, o que representa um incremento de 25,3%, apesar da descida de 25,1% em volume, de 4.865 para 3.643 toneladas.

As lotas do Algarve representaram 25% do valor transacionado em todo o país, superior ao seu peso em volume, que foi de 16,3% do total nacional.

O preço médio mais alto registou-se em Vila Real de Santo António (10,85 euros), seguindo-se Santa Luzia (6,67 euros), Fuzeta (6,23 euros), Albufeira (5,86 euros) e Tavira (5,85 euros), mas as maiores subidas face a 2016 ocorreram nas lotas de Quarteira (190%), Olhão (121,2%), Fuzeta (56,1%), Lagos (49,2%) e Sagres (35,9%).

