Preço da água vai baixar 10% em Lagos

A partir de março, a tarifa da água em Lagos vai descer para toda a população. O anúncio foi feito pela autarquia, na semana passada, após o executivo liderado pela presidente Maria Joaquina Matos ter aprovado uma redução de, pelo menos, 10% do tarifário de água e saneamento a vigorar em 2018.

“O objetivo é contribuir para aliviar os orçamentos familiares, assim como dinamizar a atividade económica local”, justifica a Câmara de Lagos, adiantando que o novo tarifário promove “a redução dos custos e aumenta a eficiência dos três setores sem penalizar o consumidor final”.

A autarquia explica ainda que esta alteração “não se trata de uma redução de todos os preços praticados”, mas sim de “um ajuste do preço que, no seu geral, resulta na diminuição do valor global da fatura de cada munícipe, cumprindo-se desta forma uma promessa eleitoral do executivo municipal”.

As alterações prendem-se com a redução das “tarifas de disponibilidades” e com a alteração da “tarifa variável” da água (nos 2º, 3º e 4º escalões), no caso do consumidor doméstico, e na “tarifa variável” para os consumidores não domésticos.

