Praia fluvial de Alcoutim cada vez mais atrativa e segura

Com o objetivo de assegurar a qualidade dos serviços de assistência e segurança na praia fluvial do Pego Fundo e assim limitar os riscos da ocorrência de acidentes, a Câmara Municipal de Alcoutim aprovou na semana passada, em reunião do executivo, a celebração de um protocolo com o Grupo Desportivo de Alcoutim (GDA). O documento define que a instituição irá garantir a vigilância permanente, apoio, sensibilização e assistência aos banhistas.

“A segurança dos banhistas, que de ano para ano têm vindo a aumentar, é uma preocupação do município. A decisão de apostar na colaboração do GDA prende-se com o facto de a instituição possuir recursos humanos com formação que lhes permite assegurar a qualidade do serviço prestado”, adianta a câmara municipal.

Nos termos do acordo aprovado, a autarquia irá transferir para o GDA uma comparticipação financeira superior a oito mil euros.

“A segurança e a vigilância da praia, nomeadamente no caso de pessoas com mobilidade reduzida e crianças, são fundamentais para uma oferta turística balnear de qualidade, e dependem essencialmente de recursos humanos bem preparados para fazer face aos desafios que lhe são colocados”, acrescenta a autarquia, frisando que, “no entanto, a segurança depende em primeiro lugar de cada um dos banhistas que deverá observar a informação e sinalética existente na praia e seguir sempre as instruções dos nadadores salvadores”.

De referir que a época balnear na praia fluvial do Pego Fundo, em Alcoutim, arrancou oficialmente no passado dia 13 de maio e irá decorrer até dia 24 de setembro.

A praia foi distinguida mais uma vez com a bandeira “Praia Acessível”, galardão que é atribuído a zonas balneares, marítimas e fluviais, que cumpram os requisitos necessários em termos de acessibilidade e mobilidade condicionada. A bandeira será hasteada durante a primeira quinzena de junho.

JA