Praia da Falésia eleita a melhor de Portugal e a 12ª do mundo

A praia da Falésia continua a ser a melhor praia portuguesa, de acordo com os ‘Travelers Choice 2018’ do TripAdvisor. Na listagem deste ano, feita com base nos comentários dos clientes do maior portal mundial de viagens, esta praia do concelho de Albufeira ocupa ainda o 12º lugar da tabela a nível mundial.

A zona balnear é descrita como “a mais linda praia do Algarve, vista deslumbrante, águas calmas e cristalinas, contraste de cores entre os tons alaranjados das falésias e os tons azulados do mar! Trilhas deslumbrantes no meio da natureza”.

No top 5 nacional, surgem ainda as praias Dona Ana (Lagos), Praia da Rocha (Portimão), praia de São Rafael (Albufeira) e a praia da Marinha (Carvoeiro/Lagoa).

A nível mundial, a tabela é liderada pela praia de Grace Bay (Ilhas Turcas e Caicos), seguida da Baía do Sancho (Brasil) e Varadero (Cuba).

Os utilizadores do portal elegeram ainda Albufeira como o terceiro melhor destino nacional para visitar. À frente surge a capital, Lisboa, e o arquipélago da Madeira.

TOP 15 PRAIAS – MUNDO

1. Grace Bay, Ilhas Turcas e Caicos

2. Baía do Sancho, Brasil

3. Varadero, Cuba

4. Eagle Beach, Aruba

5. Seven Mile Beach, Grand Cayman

6. La Concha Beach, Espanha

7. Clearwater Beach, Flórida

8. Seven Mile Beach, Jamaica

9. Bávaro Beach, República Dominicana

10. Palya Norte, Isla das Mujeres

11. Praia de Elafonissi, Grécia

12. Praia da Falésia, Portugal

13. Fig Tree Bay, Chipre

14. Bournemouth Beach, Reino Unido

15. Manly Beach, Austrália

TOP 5 PRAIAS – PORTUGAL

1. Praia da Falésia, Albufeira

2. Praia Dona Ana, Lagos

3. Praia da Rocha, Portimão

4. Praia de São Rafael, Albufeira

5. Praia da Marinha, Carvoeiro

