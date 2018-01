Potencial e problemas da economia do barlavento vão a debate

Connect on Linked in

Cerca de trinta associações vão marcar presença na iniciativa “Economia do Barlavento em Debate”, promovida pela associação empresarial Algfuturo, em conjunto com a Câmara Municipal de Portimão e com a colaboração de outras autarquias e entidades. Estas jornadas estão marcadas para o próximo dia 24 de fevereiro (sábado), no museu de Portimão.

“O objetivo é contribuir para impulsionar a zona, criando mais riqueza e emprego”, adiantam os promotores deste debate, que tem ainda como metas identificar o potencial e os problemas, assim como apresentar soluções para esses problemas.

“Procura-se contribuir para dar um forte impulso à zona do barlavento, aproveitando as enormes potencialidades existentes, através de um melhor ambiente empresarial e criação de emprego”, acentua, em comunicado, a associação liderada por José Vitorino.

O programa destas jornadas já tem a estrutura definida, com debates abrangendo todos os setores económicos e outros que têm grande impacto na sociedade e vida empresarial, mobilizando mais de meia centena de oradores, repartidos pela sessão de abertura, sessão de encerramento e mais seis painéis. A moderação estará a cargo de docentes da Universidade do Algarve.

Além da colaboração da Câmara de Portimão na organização, colaboram também outras autarquias, Universidade do Algarve, Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve e Agência de Desenvolvimento do Barlavento.

