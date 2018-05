Portugal com oito medalhas no torneio internacional de Portimão

Connect on Linked in

Por duas vezes “A portuguesa” se ouviu ontem, no Portimão Arena, no Torneio Internacional de Portimão, no escalão sénior, com Laura Sales a conquistar duas medalhas de ouro nas finais individuais de fita e arco, com uma pontuação de 14,900 e 15,350, respectivamente.

Nas finais individuais de bola, a ginasta do Ginásio Clube Português foi medalha de prata com 16.050 pontos e em maças foi terceira classificada com 15,350. A mesma pontuação que a sua colega de equipa Margarida Ferreira, que foi medalha de prata neste aparelho. Contou para o desempate entre as duas ginastas a nota de execução.

As duas ginastas da selecção nacional vão representar Portugal na Taça do Mundo de Ginástica Rítmica – Jogos Santa Casa, que tem lugar entre os próximos dias 11 e 13 de maio, em Portimão.

Mas a chuva de medalhas continuou com Maria Canilhas a conquistar a medalha de bronze em fita, com uma pontuação de 14,000.

No escalão júnior, Dinora Bondar, GCP, foi medalha de bronze na final individual de fita e bola, com uma pontuação de 14,500 e 14,650.

Estes resultados juntam-se aos obtidos no sábado, onde Portugal conquistou três medalhas. No escalão sénior, Laura Sales do Ginásio Clube Português arrecadou o segundo lugar no All Around e Margarida Ferreira (GCP) foi terceira e medalha de bronze. A terceira medalha, de bronze, foi ganha no escalão júnior: Portugal conquistou o terceiro lugar por equipas. Dinora Bondar e Rita Araújo, ambas do GCP, foram as melhores portuguesas em prova, no final dos dois dias de competição.