Portugal bate Austrália e garante terceiro lugar na Algarve Cup

A Seleção Nacional feminina derrotou a Austrália (2-1) no jogo para atribuição do 3.º lugar da Algarve Cup (Mundialito Feminino), disputado esta quarta-feira no Estádio da Bela Vista (Parchal), e confirmou a melhor classificação de sempre na prova.

A armada lusa entrou em campo com a defesa menos batida da prova – só um golo sofrido – e empenhada em dar sequência aos bons resultados da fase de grupos. Recorde-se que as comandadas de Francisco Neto anularam as ‘Matildas’ da Austrália (0-0), quarta classificada do ranking FIFA, na segunda ronda do Grupo A.

As australianas entraram fortes no jogo, mas foi a Seleção Nacional que marcou primeiro, no aproveitamento de um mau atraso da defesa contrária. Nádia Gomes acreditou, roubou a bola à guarda-redes Lydia Williams e rematou com êxito, deixando Portugal em vantagem aos 38 minutos.

Em cima do intervalo, já em tempo de descontos, a Austrália pressionou mais e restabeleceu a igualdade no marcador, na sequência de um livre. A bola foi para a área e Caitlin Cooper desviou de cabeça para o fundo da baliza.

No segundo tempo, muito por conta das substituições operadas por Francisco Neto, a formação portuguesa ganhou velocidade e acutilância na frente de ataque, por isso não demorou muito a surgir com perigo nos domínios da Austrália.

A primeira investida lusa, conduzida por Jéssica Silva, terminou com Diana Silva a rematar uns milímetros ao lado. A segunda resultou num golo de encher o olho: a bola sobrou para Vanessa Marques e médio, de fora da área, disparou com estrondo, deixando Portugal novamente à frente no marcador.

Na reta final, o cansaço veio ao de cima nas duas formações, mas Portugal voltou a ameaçar o golo numa intervenção de Jéssica Silva e a guarda-redes Inês Pereira, de apenas 19 anos, negou um penálti a Emily Van Rgmond, com uma intervenção de nível superior.

Ficha de jogo:

Estádio Municipal da Bela Vista

Algarve Cup 2018 – Fase final. – Apuramento 3.º class.

Árbitro: Ekaterina Koroleva (USA)

Árbitros assistentes: Felisha Mariscal (USA) e Deleana Quan (USA)

4.º árbitro: Marianela Araya Cruz (CRC)

AUSTRÁLIA: Lydia Williams – cap., Caitlin Cooper (Alanna Kennedy, 66′), Hannah Brewer (Laura Alleway, 78′), Clare Polkinghorne, Chloe Logarzo, Elise Kellond-Knight, Lisa de Vanna, Tameka Butt, Alex Chidiac (Katrina Gorry, 66′), Larissa Crummer (Emily Van Egmond, 58′), Michelle Heyman (Sam Kerr, 58′).

Suplentes não uilizadas: Mackenzie Arnold, Rachel Lowe.

Treinador: Alen Stajic

Golos: 1-1 Caitlin Cooper (45′)

Disciplina: Amarelos – Hanna Brewer (45′)

PORTUGAL: Inês Pereira, Ana Borges, Raquel Infante (Sílvia Rebelo), Carole Costa, Mónica Mendes (Matilde Fidalgo, 46′), Tatiana Pinto, Dolores Silva – cap., Andreia Norton, Vanessa Marques, Nádia Gomes (Jéssica Silva, 46′), Laura Luís (Diana Silva, 46′).

Suplentes não utilizadas: Ana Rita, Rute Costa, Sílvia Rebelo, Cláudia Neto, Ana Leite, Fátima Pinto, Carolina Mendes, Ana Capeta, Mélissa Antunes.

Treinador: Francisco Neto

Golos: 0-1 por Nádia Gomes (38′); 1-2 Vanessa Marques (56′)

Disciplina: Amarelos – Vanessa Marques (62′)