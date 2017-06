Portimonense: Zambujo diz adeus com mensagem nas redes sociais

Connect on Linked in

Luís Zambujo, extremo que representou o Portimonense nos últimos seis anos e não faz parte dos planos de Vítor Oliveira para a próxima temporada, despediu-se da “família” portimonense através das redes sociais.

“Agradecer a todas as pessoas que fizeram parte da minha vida nestes últimos anos… A todos os meus colegas de equipa que tentei sempre ajudar ao máximo quer dentro quer fora de campo nestes seis anos, levarei todos no coração. A todos os treinadores, directores, equipas médicas, pessoal do staff, a Sad do clube que nunca deixou que faltasse nada a ninguém um muito obrigado de coração…”, começou por escrever Luís Zambujo na sua conta de facebook.

Zambujo também não se esqueceu dos sócios e adeptos: “Agradecer a vocês adeptos, sócios e simpatizantes que sempre apoiaram nos bons, mas, principalmente, nos maus momentos e que fizeram de mim um jogador especial. Estarei eternamente agradecido pelo carinho que sempre me deram. Isso não tem preço”.

“Levarei o clube no coração sempre… E nunca me esquecerei da recepção que nos fizeram no dia da subida. São momentos eternos…. Obrigado aos que estiveram sempre comigo e vou torcer para que os meus antigos colegas mostrem o seu grande valor na 1.ª Liga porque é o lugar onde merecem estar. Tinha um grande sonho que não vou viver por dentro, mas estarei a viver por fora com vocês todos. Até um dia”, concluiu.