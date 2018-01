Portimonense volta a marcar passo

Print This Post

O Portimonense empatou sem golos com o Belenenses, em jogo disputado esta quinta-feira em Portimão e que fechou a 16.ª jornada da Primeira Liga.

Depois de uma primeira parte equilibrada, os pupilos de Vítor Oliveira foram superiores no segundo tempo mas nunca conseguiram ultrapassar com êxito o último reduto da formação do Restelo.

Com este empate, o Portimonense passou a somar mais um ponto (tem agora 17), mas caiu uma posição e ocupa agora o 12.º lugar. Continua cinco pontos por cima da linha de água, já que Estoril e Vitória de Setúbal, as duas equipas que estão nos dois lugares de despromoção, também empataram.

O Portimonense volta a entrar em campo na próxima segunda-feira, às 19h00, para cumprir o jogo da 17.ª jornada no terreno do Paços de Ferreira (16.º, com 13 pontos).