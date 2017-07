Portimonense terceiro no torneio da Póvoa

Connect on Linked in

O Portimonense ficou no terceiro lugar do Torneio Dr. Vasco Graça Oliveira, disputado este fim de semana na Póvoa do Varzim, ao derrotar no domingo a equipa anfitriã (Varzim SC) por 2-1 no jogo para atribuição da terceira e quarta posições.

Os golos da formação algarvia foram marcados por Denner (37′) e Ewerton (83′).

No dia anterior o Portimonense tinha perdido com o Vitória de Guimarães no desempate através da marcação de pontapés da marca de grande penalidade (5-7), depois de um empate a três golos no final do tempo regulamentar.